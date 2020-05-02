SPOR GÜNDEMİ

Yeni Malatyasporlu futbolcunun acı günü Yeni Malatyasporlu futbolcunun acı günü Yeni Malatyaspor'da forma giyen Yiğithan Güveli'nin annesi Meryem Güveli, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fenerbahçe ilk transferini yaptı! İmzalar atıldı Fenerbahçe ilk transferini yaptı! İmzalar atıldı Genç, yetenekli yerli futbolcuları takıma kazandırmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Yüksek ile protokol imzaladı. Fenerbahçe, yine 3. Lig'de 1928 Bucaspor forması giyen Barış Sungur transferini de bitirmek üzere. İzmir ekibiyle anlaşma sağlanırken imzalar kısa süre içinde atılacak.

4 yıl önce 'düşünmeden onu alırdım' dediği yıldıza sonunda kavuşuyor 4 yıl önce 'düşünmeden onu alırdım' dediği yıldıza sonunda kavuşuyor Galatasaray'ın yüksek maaşından kurtulmak istediği ve Suudi Arabistan ekiplerinden teklif alan Radamel Falcao ile yollarını ayırabilir. Hırvat basını, Sarı-Kırmızılıların Falcao'nun yerine Mario Mandzukic'i istediğini yazdı.

Ne Fener ne Cimbom! Sezonun bombası Başakşehir'den Ne Fener ne Cimbom! Sezonun bombası Başakşehir'den Medipol Başakşehir, Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'i renklerine bağlamak istiyor. Bu transferde son kararı ise sarı-kırmızılı yönetim verecek.

Yeni hocayı Emre buldu: Başkanım takımın başına onu getirelim Yeni hocayı Emre buldu: Başkanım takımın başına onu getirelim Sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'nun gönlündeki isim belli oldu... Fenerbahçe, Nenad Bjelica başta olmak çok sayıda teknik adamla görüştü. Emre Belözoğlu'nun tercihi Başakşehir'de hocalığını yapan Abdullah Avcı'dan yana. Başkan Ali Koç ise bu konuda henüz net bir karar vermiş değil.

Terim'e dert yandılar: Fenerbahçe bizi rahatsız ediyor Terim'e dert yandılar: Fenerbahçe bizi rahatsız ediyor Galatasaray'la söz kesen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Fatih Terim'e dert yandı... Sezon sonu için Sarı-Kırmızılı takımla söz kesen iki oyuncu, Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun kendilerini arayıp, “Bize gelin” diye baskı yaptığını iletti. Bu girişimler Fatih Hoca'yı da rahatsız etti.