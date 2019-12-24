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  3. Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlundan iyi haber

Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlundan iyi haber

Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlundan iyi haber

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo Mina'nın yüksekten düşme sonrası komaya giren oğlu Darius'tan iyi haber geldi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından, 9 Aralık'ta Ekvador'da bulunan evlerinin ikinci katından düşen ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Darius Mina ile ilgili açıklama yapıldı.

"Darius Mina'dan güzel haber" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Arturo Mina'nın yüksekten düşme sonucu şuuru kapalı halde hastaneye kaldırılan oğlu Darius, komadan çıktı. Baba Mina, oğlu minik Darius'un yoğun bakım ünitesinde gözünü açtığını ve durumunun hızla iyiye gittiğini paylaştı." ifadeleri kullanıldı.  (AA)


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