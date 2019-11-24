Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçına damga vuran an

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Victor Moses topa yükselmek istedi. İki BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcunun arasında sıyrılan Victor Moses, topa vurdu ve sonra kaleci ile çarpıştı.

Maçın orta hakemi Mete Kalkavan, VAR Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun yarısı sonrası kenara geldi ve pozisyonu izledi. Mete Kalkavan pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, uzun süre Mete Kalkavan'a itiraz etti.

RIDVAN DİLMEN: "MÜDAHALE VAR"

Rıdvan Dilmen, pozisyonla ilgili, "Penaltı pozisyonunda Moses vurduktan sonra top auta gitse, VAR'a gidilmeyecek. Top oyunda kaldığı için Öğretmenoğlu penaltıyı verdi. Kaleci kontrolsüz geliyor, Moses daha çabuk gidip kafayı vuruyor. Müdahale var. Top auta gitse de ver o zaman penaltıyı" yorumunu yaptı.

ERMAN TOROĞLU: "KARAR DOĞRU"

Erman Toroğlu ise kararın doğru olduğunu belirtirken, "Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararı doğru. Malatyasporlu savunma oyuncusu Moses'ı itiyor, kaleci de kontrolsüz giriyor. Hakem penaltıyı kalecinin yaptığı harekete verdi. Emre Belözoğlu penaltıyı çok kötü kullandı ve kaçırdı." dedi.

(Sporx)