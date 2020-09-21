Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Akbaş'a: Kendine takım bul

Yeni Malatyaspor’da Mustafa Akbaş ile yollar ayrılıyor. 2 sezon önce Trabzonspor’dan transfer edilen Akbaş, Yeni Malatyaspor’da beklentilere cevap veremeyen bir performans ortaya koydu. İstikrasız görüntüsüyle teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun da gözüne giremeyen Mustafa Akbaş’a geçen hafta sonu oynanan Göztepe maçının öncesinde kendisine kulüp bulmasının söylendiği belirtildi.
Akbaş, Yeni Malatyaspor’da 2 sezon boyunca toplam 39 karşılaşmaya çıktı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transfer için Süper Lig kulüpleriyle görüşme halinde olduğu öğrenildi.
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