Yeni Malatyaspor'dan 'Eskisi kadar yakın olamayız' paylaşımı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'den Kalinic hamlesi Fenerbahçe'den Kalinic hamlesi Vedat Muriqi'yi satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'i satın alma opsiyonlu kiralamak için görüşmelere başladı. Atletico Madrid, Hırvat golcüyü kadroda düşünmüyor.

Başarı çubuklu ruhunu bilenlerle gelir Başarı çubuklu ruhunu bilenlerle gelir Efsane golcü ve teknik adam Ömer Kaner Fenerbahçe'nin ilacini AKŞAM'a açıkladı: “Çubuklunun ruhunu bilen oyuncuların orada olması lazım. Hazır olan oyuncu ve teknik kadro ile devam edilmeliydi. Teknik ekipte çubukluyu giymiş oyuncuların olmasında fayda var. Tabii bu yönetimin tercihi.”

Güle güle Ozan Tufan! İşte yerine gelecek isim Güle güle Ozan Tufan! İşte yerine gelecek isim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulunda yaptığı açıklamada transferde yerli piyasaya yöneleceklerini açıklamıştı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği'ne 2 milyon Euro ve oyuncu teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Tufan'a gelen teklifleri de daha rahat değerlendirecek.

Beşiktaş ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Beşiktaş ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.

Luyindama ve Marcao'ya 25 milyon Euro Luyindama ve Marcao'ya 25 milyon Euro Cim-Bom'da Luyindama 2 milyon 50, Marcao ise 850 bin euroya forma giyiyor. Bu durum Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı, bu futbolculara ilgi arttı.

Fenerbahçe'de yeni kaptan belli oldu Fenerbahçe'de yeni kaptan belli oldu Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasının ardından takımın saha içindeki liderliği Luiz Gustavo alacak. Brezilyalı oyuncunun yeni sezonda kaptan olması beklenirken transferlerde oyunculara verilecek maaş için de üst sınır olacak.