Yeni Malatyaspor'dan bireysel idmanlara sosyal medyadan takip

Hayatın durduğu Türkiye’de liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Yeni Malatyaspor’da teknik heyet, futbol takımı için özel takip edilebilir bireysel programlar hazırladı.
Her futbolcu için evde özel olarak çalışabilecek günlük programlar hazırlayan Hikmet Karaman ve ekibi bu çalışmaları sosyal medya üzerinden kurulan grupta görüntülü olarak takip ediyor.
Bireysel antrenmanlarla fiziki durumları korunmaya çalışılan futbolcuların günlük kalori takipleri de yine İnternet üzerinden yapılıyor.
Yeni Malatyaspor’un ne zaman toplanacağının ise ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.
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