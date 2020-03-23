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aksam.com.tr
  • 23 Mart 2020 Pazartesi 13:17
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  • 23 Mart 2020 Pazartesi 13:17

Yeni Malatyaspor'dan bireysel idmanlara sosyal medyadan takip

Yeni Malatyaspor'dan bireysel idmanlara sosyal medyadan takip

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Futbola verilen koronavirüs arasında birçok takım futbolcularına verdiği bireysel programlarla antrenman eksiği oluşmasını engellemeye çalışırken, Yeni Malatyaspor ise futbolcularının günlük bireysel antrenmanlarını İnternet üzerinden takip ediyor.

Hayatın durduğu Türkiye’de liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Yeni Malatyaspor’da teknik heyet, futbol takımı için özel takip edilebilir bireysel programlar hazırladı.

Her futbolcu için evde özel olarak çalışabilecek günlük programlar hazırlayan Hikmet Karaman ve ekibi bu çalışmaları sosyal medya üzerinden kurulan grupta görüntülü olarak takip ediyor.

Bireysel antrenmanlarla fiziki durumları korunmaya çalışılan futbolcuların günlük kalori takipleri de yine İnternet üzerinden yapılıyor.

Yeni Malatyaspor’un ne zaman toplanacağının ise ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

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