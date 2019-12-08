Yeni Malatyaspor'da mağlubiyet üzüntüsü yaşanıyor

Kulüp basın sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi sahalarında mağlup olmanın üzücü olduğunu söyledi.

Takımın 7 haftalık yenilmezlik serisinin sona erdiğini hatırlatan Çelikel, şöyle devam etti:

"Takımımız 7 haftadır yenilmiyordu, bunun 3 haftası galibiyet, 4 haftası ise beraberlikti. Ne olursa olsun biz kendi sahamızda bu maçı kazanmak zorundaydık. Kazanamıyorsak da kaybetmemeliydik. Sivasspor'u iyi oyun ve haklı galibiyetinden dolayı tebrik etmek lazım. Biz bu maçı unuttuk. Bu karşılaşmadan çıkarmamız gereken dersler var. Hocamız ve teknik ekibimizle bunun üzerinde çalışacağız. Hataları düzeltmek lazım."

Takımlarının oyun kalitesini bildiklerini dile getiren Çelikel, "Teknik heyet ve ekibimiz, yapılan hataları belirleyerek, bundan sonraki maçlarda hatalardan ders almış bir takım olarak sahaya çıkacak. Demir Grup Sivasspor mağlubiyetini taraftarımıza unutturacağız." ifadelerini kullandı.

- "Bizim için Beşiktaş'ı yenmek sürpriz değil"

Hakkı Çelikel, ligde gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Beşiktaş ile deplasmanda yaptığımız maçları kaybettik. Bu kötü seriye son vermek istiyoruz. Yeni Malatyaspor olarak biz kendi ruhumuzu, ofansif özelliğimizi sahaya tam olarak yansıttığımızda içeride ve dışarıda yenemeyeceğimiz takım olmayacağını düşünüyorum. Bizim için Beşiktaş'ı yenmek sürpriz değil. Kendi oyun kalitemizi ve ruhumuzu ortaya koyduğumuz zaman oradan da galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Tabii kolay değil ama biz zoru başaracak güçte bir takımız." (AA)