Yeni Malatyaspor'da gündem Attamah

Süper Lig'de sıkıntısız bir sezon geçirmek isteyen Yeni Malatyaspor, şampiyon Başakşehir'den takviye peşinde...
Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonu kiralık olarak Rize ve Karagümrük'te geçiren Joseph Attamah'ın transferi için büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Adı Süper Lig'den birçok takımla anılan Attamah'ın son kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.
24 Temmuz'da ligin son haftasında Antalya'da sağ arka adalesinden sakatlanan oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. Emre 3. haftadaki Fenerbahçe maçına yetişemeyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. 2. turda temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Portekiz'in köklü ekibi Benfica ile eşleşti.
Siyah-Beyazlılar, Gökhan Gönül'ün yerini doldurmak için transferde rotayı Akdeniz'e çevirdi. Roma'nın 29 yaşındaki sağ beki Davide Santon transferinde bir yol alamayan Siyah-Beyazlılar, 26 yaşındaki Nazım Sangare için girişimlere başladı. Antalyaspor 2 milyon euro bonservis bedeli istedi. Görüşmeler sürüyor.
Fenerbahçe'de ayrılıklar bu hafta itibarıyla başlayacak.Teknik direktör Erol Bulut, gönderilecek isimler konusunda yönetimle görüştü.
Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sosyal medyada idman fotoğrafına yorum yapan Juan Cuadrado'ya transfer çağrısı yaptı. Kolombiyalı forvet, vatandaşına ‘Come Juan' mesajı yolladı. Radamel Falcao'nun mesajını beğeni yağmuruna tutan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Cuadrado'ya ‘Come to Galatasaray' mesajları yollamaya başladı.