Yeni Malatyaspor'da gözler iç transfere çevrildi

SPOR GÜNDEMİ

Ali Koç kulübeye o ismi istiyor Ali Koç kulübeye o ismi istiyor Feyenoord altyapısında hocalık kariyerine başlayan 39 yaşındaki isim yardımcı antrenör olarak düşünülüyor. 1 ay önce başlayan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.

Süper Lig devi, Hollandalı yıldızla anlaşmaya vardı Süper Lig devi, Hollandalı yıldızla anlaşmaya vardı Beşiktaş, Vitesse'yle sözleşmesi biten Hollandalı oyuncu Bryan Linssen'le anlaşmaya vardı. Sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Linssen bu sezon ligde 14 gol ve 6 asistle oynadı.

Mert Hakan Fener'e mesaj gönderdi, ortalık karıştı Mert Hakan Fener'e mesaj gönderdi, ortalık karıştı Fenerbahçe, Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş içi bastırıyor. Başarılı futbolcu, Sarı-Lacivertlilere “Galatasaray'a söz verdim. Haziran ayının sonuna kadar bekleyeceğim ama anlaşmaya uymazlarsa sizinle görüşeceğim” dedi.

Fenerbahçe'de bir koltuğa 25 aday Fenerbahçe'de bir koltuğa 25 aday 2.5 aydır teknik direktör koltuğu boş olan Fenerbahçe'de hoca adaylarının sayısı artıyor. Son dönemde çeşitli kaynaklarda tam 25 çalıştırıcının ismi sarı lacivertlilerin yeni teknik patron adayı olarak anıldı.

Emre'den büyük bomba! Bildiğiniz tüm transferleri unutun Emre'den büyük bomba! Bildiğiniz tüm transferleri unutun Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci için girişimlerini sürdürüyor. Gelecek sezon sportif direktörlük görevini yapacak olan Emre Belözoğlu, eski kulübünün başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştü. Gümüşdağ, Belözoğlu'na “Sezon sonunda görüşelim” cevabını verdi. Transferde İrfan Can Kahveci'nin menajeri Ömer Koray Uzun kilit rol oynaması bekleniyor.

Galatasaray'da dev takas Galatasaray'da dev takas Galatasaray kulübüne, Younes Belhanda ile ilgili bir başvuru yok. Ancak menajeri D'Avila'nın, Monaco'nun Faslı oyuncuya talip olduğunu açıklaması sarı-kırmızılı yöneticileri heyecanlandırdı. Eğer böyle bir ilgide gerçeklik payı varsa Belhanda ile Onyekuru takasını gündeme getirebileceklerini ilettiler.