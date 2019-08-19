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aksam.com.tr
  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:46
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  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:46

Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre'den iyi haber

Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre'den iyi haber

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Yeni Malatyaspor’da sakatlığından dolayı sezonun ilk maçı olan M. Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyen Gökhan Töre’den iyi haber geldi. Yıldız oyuncunun Trabzonspor maçına yetişeceği öğrenildi.

Süper Lig'in ilk haftasında M. Başakşehir ile oynanan maç için yapılan son antrenmanda kaburgasına aldığı darbe sonrası tedbir amaçlı kadrodan çıkarılan Gökhan Töre'nin ligin 2. haftasında oynanacak Trabzonspor maçına yetişeceği, bir diğer sakat oyuncu Issam Chebake'nin ise tedavisine devam edildiği, maça yetişmesinin zor gözüktüğü öğrenildi. 

Kulüp doktoru Nevzat Denerel'in verdiği bilgiye göre Partizan Belgrad maçında sol bacak üst arka adalesinde ağrı hissederek oyundan çıkmak zorunda kalan Issam Chebake'nin yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiği ve tedavisinin sürdüğü paylaşıldı. Faslı futbolcunun Trabzonspor maçında da forma giyme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. 

(İHA)

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