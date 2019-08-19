Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre'den iyi haber

Süper Lig'in ilk haftasında M. Başakşehir ile oynanan maç için yapılan son antrenmanda kaburgasına aldığı darbe sonrası tedbir amaçlı kadrodan çıkarılan Gökhan Töre'nin ligin 2. haftasında oynanacak Trabzonspor maçına yetişeceği, bir diğer sakat oyuncu Issam Chebake'nin ise tedavisine devam edildiği, maça yetişmesinin zor gözüktüğü öğrenildi.
Kulüp doktoru Nevzat Denerel'in verdiği bilgiye göre Partizan Belgrad maçında sol bacak üst arka adalesinde ağrı hissederek oyundan çıkmak zorunda kalan Issam Chebake'nin yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiği ve tedavisinin sürdüğü paylaşıldı. Faslı futbolcunun Trabzonspor maçında da forma giyme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.
(İHA)
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