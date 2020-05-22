Yeni Malatyaspor'da Ghaylen Chaaleli ile Ufuk Ceylan takımdan ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da şok bir gelişme daha yaşandı. Bu akşam kulüp tarafından bir oyuncu ve personelde koronavirüs pozitif vaka çıktığı açıklanırken kadroda yer alan Ghaylen Chaaleli ve yedek kaleci Ufuk Ceylan'ın takımdan ayrıldığı öğrenildi.
Sezon başında takıma katılan kaleci Ufuk Ceylan ile Tunuslu orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli'nin karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldığı belirtildi.
2019-2020 sezonunda Ghaylen Chaaleli 16 resmi maçta, Ufuk Ceylan ise 4 resmi maçta görev yapmıştı.
(Fanatik)
Bir futbolcu ve bir personelinde koronavirüse rastlanan Yeni Malatyaspor'a bir şok haber daha! Sarı-Siyahlı ekibin sezon başında 3 yıllığına kadrosuna kattığı Ghaylen Chaaleli ile yine sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen kaleci Ufuk Ceylan, takımdan ayrıldı.
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