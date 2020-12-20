Yeni Malatyaspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Yeni Malatyaspor, Guido Herrera'nın kiralık sözleşmesinin fesh edildiğini açıkladı. Sarı Siyahlılar'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Guido Gabriel Herrera’nın kiralık sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda Tallares Kulübüne toplam kiralama ücretinin yarısı ödenecek olup, Guido Herrera ise alacaklarından feragat etmiştir" denildi.
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 4. mağlubiyetini alan Fenerbahçe, devre arasında operasyon hazırlığı yapıyor.
DETAY
• Takımdan mücadele ve oyun anlamında değişim sözü alınsa da Gaziantep deplasmanında sonuç değişmedi.
• Ocak ayında yeni bir transfer sürecinin başlaması bekleniyor.
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İtalya Serie A'da lider Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 2-1 mağlup etti ve namağlup unvanını sürdürdü.
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Yeni Malatyaspor, kaleci Guido Herrera ile yolları ayırdı.