Yeni Malatyaspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 4. mağlubiyetini alan Fenerbahçe, devre arasında operasyon hazırlığı yapıyor. DETAY • Takımdan mücadele ve oyun anlamında değişim sözü alınsa da Gaziantep deplasmanında sonuç değişmedi. • Ocak ayında yeni bir transfer süreci nin başlaması bekleniyor.

6.2'inci saniyede tarihi gol! Asist Çalhanoğlu'ndan

Serie A'nın 13. Hafta mücadelesinde lider Milan, deplasmanda Sassuolo'ya konuk oluyor. Maça fırtına gibi başlayan Milan, henüz 6.2'inci saniyede Rafael Leao'nun ayağından bulduğu golle 19 yıllık Serie A rekorunu kırdı. Tarihi golün asistini ise milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu yaptı.