Yeni Malatyaspor'da ağızları bıçak açmıyor

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 kaybederek galibiyet özlemini 3 maça çıkaran Yeni Malatyaspor'da alınan yenilgiden dolayı ağızları bıçak açmıyor.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 3. haftasında dış sahada Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldu. Rakibi karşısına yenilenen kadrosuyla çıkan sarı-siyahlılar, maç boyunca girdiği bir çok net pozisyondan sonuç çıkaramadı.



Trabzonspor’un attığı üç gol, savunma ve kalecinin kötü performansına bağlanırken, yönetimin transferin bitimine sayılı günler kala eksik mevkilere önlem alması bekleniyor.

Bir süredir sakatlığından dolayı tedavi gören yeni transfer Tetteh’i ilk kez oynatma fırsatı bulan Malatya ekibinde, on birde sahaya çıkan Issam Chabeke, Karim Hafez, Ahmet Ildız, Murat Akça ve kaleci Herrera’nın performansından memnun kalınmadı. Karşılaşma boyunca tüm istatistiklerde rakibinden geride kalan sarı-siyahlı ekipte özellikle Benjamin Tetteh, Adem Büyük ve oyuna sonradan dahil olan Lukoki ile Zugui’nin performansları ise beğenildi. Sezonun ilk 3 haftalık bölümünde henüz galibiyetle tanışamayan Yeni Malatyaspor’da moraller bozulurken, yönetimin özellikle bu maçtan sonra eksikliği dikkat çeken bölgelere transfer yapmak için kolları sıvadığı bildirildi. Adil Gevrek yönetiminin stopere ve forvete transfer yapmak için bu hafta yoğun bir mesai içerisine gireceği belirtiliyor.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.