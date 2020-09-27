  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Eylül 2020 Pazar 14:59
  • |
  • Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da ağızları bıçak açmıyor

Yeni Malatyaspor'da ağızları bıçak açmıyor

Paylaş

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 kaybederek galibiyet özlemini 3 maça çıkaran Yeni Malatyaspor'da alınan yenilgiden dolayı ağızları bıçak açmıyor.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 3. haftasında dış sahada Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldu. Rakibi karşısına yenilenen kadrosuyla çıkan sarı-siyahlılar, maç boyunca girdiği bir çok net pozisyondan sonuç çıkaramadı.

Trabzonspor’un attığı üç gol, savunma ve kalecinin kötü performansına bağlanırken, yönetimin transferin bitimine sayılı günler kala eksik mevkilere önlem alması bekleniyor.

Bir süredir sakatlığından dolayı tedavi gören yeni transfer Tetteh’i ilk kez oynatma fırsatı bulan Malatya ekibinde, on birde sahaya çıkan Issam Chabeke, Karim Hafez, Ahmet Ildız, Murat Akça ve kaleci Herrera’nın performansından memnun kalınmadı. Karşılaşma boyunca tüm istatistiklerde rakibinden geride kalan sarı-siyahlı ekipte özellikle Benjamin Tetteh, Adem Büyük ve oyuna sonradan dahil olan Lukoki ile Zugui’nin performansları ise beğenildi. Sezonun ilk 3 haftalık bölümünde henüz galibiyetle tanışamayan Yeni Malatyaspor’da moraller bozulurken, yönetimin özellikle bu maçtan sonra eksikliği dikkat çeken bölgelere transfer yapmak için kolları sıvadığı bildirildi. Adil Gevrek yönetiminin stopere ve forvete transfer yapmak için bu hafta yoğun bir mesai içerisine gireceği belirtiliyor.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu
Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu

F.Bahçe derbi sonrası 15 ve 16. transferini resmen açıklıyor
F.Bahçe derbi sonrası 15 ve 16. transferini resmen açıklıyor

F.Bahçe derbi sonrası 15 ve 16. transferini resmen açıklıyor

Terim'den beklenen, Erol Bulut'tan sürpriz 11
Terim'den beklenen, Erol Bulut'tan sürpriz 11

Terim'den beklenen, Erol Bulut'tan sürpriz 11

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Terim'den gündeme oturan motivasyon konuşması! O kareyi takıma gösterdi ve...
Terim'den gündeme oturan motivasyon konuşması! O kareyi takıma gösterdi ve...

Terim'den gündeme oturan motivasyon konuşması! O kareyi takıma gösterdi ve...

Galatasaray Teknik Direktörü, Erol Bulut'un duvarına astığı "Terim" fotoğrafının rövanşını almaya çalışacak. Terim, takımı da bu şekilde motive etti.

2 ismi daha sildi: Bonservisiyle gönderin
2 ismi daha sildi: Bonservisiyle gönderin

2 ismi daha sildi: Bonservisiyle gönderin

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Isimat Mirin ve Douglas'tan sonra Jeremain Lens ve Umut Nayir'i de gözden çıkardı. Başarılı çalıştırıcı, iki oyuncunun bonservisiyle gönderilmesini Siyah-Beyazlı yönetime iletti.

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
Dev derbinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu

Bu akşam saat 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

Kanayan yaraya ilaç gibi transfer
Kanayan yaraya ilaç gibi transfer

Kanayan yaraya ilaç gibi transfer

Beşiktaş, Roma'nın 29 yaşındaki İtalyan sağ beki Davide Santon ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlı yönetim, 14'e çıkan yabancı oyuncu kontenjanını düşürüp Santon'a imzayı attıracak.

Teklif 250 bin euro yükseltildi ve beklemeye geçildi
Teklif 250 bin euro yükseltildi ve beklemeye geçildi

Teklif 250 bin euro yükseltildi ve beklemeye geçildi

Beşiktaş daha önce 2,5 milyon euro maaş karşılığında anlaştığı Nikola Kalinic'in son anda imza parasıyla birlikte 3 milyon euro talebi karşısında yaptığı teklifi 2,750 bin euroya yükseltti ve beklemeye geçti.

Derbide Terim'den Belhanda'ya özel görev
Derbide Terim'den Belhanda'ya özel görev

Derbide Terim'den Belhanda'ya özel görev

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde tüm gözler Arda Turan, Radamel Falcao ve Younes Belhanda'nın üzerinde olacak. Takımı organize etme görevi Arda'ya verilirken Fatih Terim, Belhanda'ya şut emri verdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.