Yeni Malatyaspor'da 6 transfer, 7 ayrılık

Yeni Malatyaspor dış transferde 6 ismi renklerine bağlarken, 7 isimle de yollarını ayırdı. Malatya ekibi sözleşmeleri devam eden Murat Yıldırım ve Arturo Mina’ın yanı sıra Farnolle, Donald, Sakıb Aytaç, Erkan Kaş ve Eren Tozlu ile de yollarını ayırdı.
Yeni sezona Bolu Abant’ta hazırlanan sarı-siyahlılar, kadrosunu önemli isimlerle takviye etti. Yeni Malatyaspor dış transferde Fernando Zuqui, Jetmir Topalli, Jody Lukoki, Guido Herrera, Karim Hafez ve Christian Cueva’yı kadrosuna dahil etti.
Ligde geçen sezon yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda yaşamak istemeyen sarı-siyahlılar, Hamza Hamzaoğlu’nun teknik adamlık görevine gelmesiyle birlikte transferde atağa kalktı.
Kadrosundaki birçok isimle yola devam etmeme kararı alan Yeni Malatyaspor, bu oyuncuların yerine önemli futbolcuları transfer etti.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasının bir bölümünde transfere değinen Ağaoğlu, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth için gelen teklifleri açıkladı.
Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin adaylarından biri de Kevin Gameiro'ydu. Valencia'nın 33 yaşındaki golcüsünü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, ummadığı bir engelle karşılaştı: Damein Comolli.
Mario Lemina'dan sonuç alamayan, Jean Michael Seri transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncuyu da kadrosuna katamazsa B planı olarak Yann M'Vila'yı belirledi. St. Etienne'in oyuncunun maliyetinden kurtulmak istemesi transferin önünü açıyor.
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Göztepe'nin 19 yaşındaki golcüsü Ege Özkayımoğlu'nu transfer etmek istiyor.
Galatasaray yönetimi, transfer dönemi 5 Ekim'de biteceği için işi ağırdan alıyordu ancak Sarı-Kırmızılıların ligin ilk 3 haftasında Başakşehir ve Fenerbahçe'yle karşılaşacak olması tüm planların değişmesine yol açtı.
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi, Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin radarında. İngiliz ekibi, Arjantinli süperstar için Katalan ekibine Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Eric Gracia ve 100 milyon euroluk çılgın bir teklif yapacak.