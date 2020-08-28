  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Ağustos 2020 Cuma 11:43
  • |
  • Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da 6 transfer, 7 ayrılık

Yeni Malatyaspor'da 6 transfer, 7 ayrılık

Paylaş

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor transfer çalışmaları kapsamında 6 ismi kadrosuna katarken, 7 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Sarı-siyahlılar son olarak geçen sezon kadrosunda kiralık olarak yer alan Karim Hafez'i bonservisiyle satın aldı.

Yeni Malatyaspor dış transferde 6 ismi renklerine bağlarken, 7 isimle de yollarını ayırdı. Malatya ekibi sözleşmeleri devam eden Murat Yıldırım ve Arturo Mina’ın yanı sıra Farnolle, Donald, Sakıb Aytaç, Erkan Kaş ve Eren Tozlu ile de yollarını ayırdı.

Yeni sezona Bolu Abant’ta hazırlanan sarı-siyahlılar, kadrosunu önemli isimlerle takviye etti. Yeni Malatyaspor dış transferde Fernando Zuqui, Jetmir Topalli, Jody Lukoki, Guido Herrera, Karim Hafez ve Christian Cueva’yı kadrosuna dahil etti.

Ligde geçen sezon yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda yaşamak istemeyen sarı-siyahlılar, Hamza Hamzaoğlu’nun teknik adamlık görevine gelmesiyle birlikte transferde atağa kalktı.

Kadrosundaki birçok isimle yola devam etmeme kararı alan Yeni Malatyaspor, bu oyuncuların yerine önemli futbolcuları transfer etti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

İmdada Acun Ilıcalı yetişti! Transfer görüşmeleri resmen başladı
İmdada Acun Ilıcalı yetişti! Transfer görüşmeleri resmen başladı

İmdada Acun Ilıcalı yetişti! Transfer görüşmeleri resmen başladı

Süper Lig'de yılın takası gerçekleşiyor! 'Üstüne para da verebiliriz'
Süper Lig'de yılın takası gerçekleşiyor! 'Üstüne para da verebiliriz'

Süper Lig'de yılın takası gerçekleşiyor! 'Üstüne para da verebiliriz'

Loic Remy'de işlem tamam! Gece 02:00'de paylaştı
Loic Remy'de işlem tamam! Gece 02:00'de paylaştı

Loic Remy'de işlem tamam! Gece 02:00'de paylaştı

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

SPOR GÜNDEMİ

Ağaoğlu, Sörloth'u isteyen takımı ve teklifi ilk kez açıkladı
Ağaoğlu, Sörloth'u isteyen takımı ve teklifi ilk kez açıkladı

Ağaoğlu, Sörloth'u isteyen takımı ve teklifi ilk kez açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasının bir bölümünde transfere değinen Ağaoğlu, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth için gelen teklifleri açıkladı.

Kendi gitti, derdi bitmedi! Fener'in transferine engel oldu
Kendi gitti, derdi bitmedi! Fener'in transferine engel oldu

Kendi gitti, derdi bitmedi! Fener'in transferine engel oldu

Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin adaylarından biri de Kevin Gameiro'ydu. Valencia'nın 33 yaşındaki golcüsünü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, ummadığı bir engelle karşılaştı: Damein Comolli.

Orta sahanın yeni aslanı M'Vila
Orta sahanın yeni aslanı M'Vila

Orta sahanın yeni aslanı M'Vila

Mario Lemina'dan sonuç alamayan, Jean Michael Seri transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncuyu da kadrosuna katamazsa B planı olarak Yann M'Vila'yı belirledi. St. Etienne'in oyuncunun maliyetinden kurtulmak istemesi transferin önünü açıyor.

Acun Ilıcalı, Süper Lig'den ilk transferini yapıyor
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den ilk transferini yapıyor

Acun Ilıcalı, Süper Lig'den ilk transferini yapıyor

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Göztepe'nin 19 yaşındaki golcüsü Ege Özkayımoğlu'nu transfer etmek istiyor.

Fikstür sonrası Fatih Terim'den 'acil' transfer talebi
Fikstür sonrası Fatih Terim'den 'acil' transfer talebi

Fikstür sonrası Fatih Terim'den 'acil' transfer talebi

Galatasaray yönetimi, transfer dönemi 5 Ekim'de biteceği için işi ağırdan alıyordu ancak Sarı-Kırmızılıların ligin ilk 3 haftasında Başakşehir ve Fenerbahçe'yle karşılaşacak olması tüm planların değişmesine yol açtı.

Çılgın teklif! 3 futbolcu + 100 milyon euro
Çılgın teklif! 3 futbolcu + 100 milyon euro

Çılgın teklif! 3 futbolcu + 100 milyon euro

Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi, Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin radarında. İngiliz ekibi, Arjantinli süperstar için Katalan ekibine Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Eric Gracia ve 100 milyon euroluk çılgın bir teklif yapacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.