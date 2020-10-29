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aksam.com.tr
  • 29 Ekim 2020 Perşembe 22:08
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Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

“Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza, Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır.

Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır.”

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