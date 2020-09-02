Yeni Malatyaspor Zeki Yavru'nun transferini duyurdu

IHA

Yeni Malatyaspor sağ bek oyuncusu Zeki Yavru'yu renklerine bağladı.

28 yaşındaki tecrübeli oyuncu takımın Bolu kampında attığı imzayla kendisini sarı-siyahlı renklere bağladı. Kulüp tarafından transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.