Yeni Malatyaspor Zeki Yavru'nun transferini duyurdu

28 yaşındaki tecrübeli oyuncu takımın Bolu kampında attığı imzayla kendisini sarı-siyahlı renklere bağladı. Kulüp tarafından transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
Vedat Muriqi'yi, Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, forvet arayışlarını sürdürüyor. Alternatif isimler üzerinde yoğunlaşan sarı-lacivertliler, AEK'nin Hırvat golcüsü Marko Livaja'ya teklif yaptı.
Özel bir turnuvada Beşiktaş ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor, rakibini 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land Of Legends Cup'ın yarı final maçında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak finale çıkma hakkı kazanamadı. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, düzenlenen basın toplantısına katıldı.
Beşiktaş'ın transferi için uğraş verdiği Nikola Kalinic'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, tecrübeli golcünün transferi için devreye girdi.
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların 2 numaralı seribaşı Sofia Kenin, Yanina Wickmayer'i 2-0 yenerek ikinci tura kaldı.
Beşiktaş ismi sık sık başka takımlarla anılan Dorukhan Toköz'e İtalyanların Udinese kulübü talip oldu.