Yeni Malatyaspor yönetiminden futbolculara söz

Ligin ikinci yarısında oynadığı 10 maçtan sadece 1 puan alarak taraftarını üzen Malatya ekibi, sahasında Göztepe ile final niteliğinde bir 90 dakikaya çıkacak.
Defans oyuncusu Mustafa Akbaş’ın sakatlığının sürdüğü sarı-kırmızılılarda kart cezalısı bulunmuyor.
Öte yandan Kasımpaşa yenilgisi sonrası olağanüstü toplanan Yeni Malatyaspor Yönetimi’nin kalan her maça final havasında çıkılması için futbolculara maddi manevi sorumluluğun kendilerine olduğu yönünde söz verdiği öğrenildi.
Göztepe maçına ‘hayata yeniden dönüş maçı’ olarak baktığı belirtilen yönetimin, teknik heyete de bu konuda gerekli motivasyonu oluşturması talimatı verdiği ifade ediliyor.
Yeni Malatyaspor, cumartesi günü 21.00’de Yeni Malatya Stadyumu’nda Göztepe’yi ağırlayacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, dün akşamki Trabzonspor maçının devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırıp talimat vermesi dikkatlerden kaçmadı. Demirel bu talimatları telefonla kulübedeki teknik heyete iletti.
Galatasaray'ın iyi bir teklif gelmesi halinde satmak istediği Younes Belhanda'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Faslı futbolcu, Al Ahli'nin yaptığı yıllık 7 milyon dolarlık maaş teklifini kabul etti. Suudi ekibi, Galatasaray'a da 4 milyon Euro teklif ederken Cimbom pazarlık kapısını 5 milyon Euro'dan açtı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de Altay Bayındır, maçın son düdüğüyle birlikte Abdülkadir Parmak ile tartıştı. Yaşanan gerilimde genç file bekçisi, Parmak'a “Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz” ifadesini kullandı.
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Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiraladığı Kevin Prince Boateng'in sözleşmesindeki madde sonunda kaldırıldı.