Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında beraber kaldı

Olimpija Ljubljana, 13. dakikada Ante Vukusic ile öne geçti. Temsilcimiz, 20. dakikada Arturo Mina ile eşitliği sağladı. İlk yarı karşılıklı iki golle 1-1 sona erdi.
Malatyaspor, 66. dakikada Adis Jahovic'in penaltı golüyle öne geçti. Ancak, 74. dakikada Stefan Savic'in attığı golle mücadeleye eşitlik geldi.
Rövanş maçı 1 Ağustos Perşembe akşamı Slovenya'da oynanacak.
ŞENOL GÜNEŞ DE MALATYA'DA
Öte yandan maçın 20. dakikasında Yeni Malatya Stadı'na gelen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de müsabakayı takip etti.
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