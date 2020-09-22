Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçında galibiyetle tanışmak istiyor

Süper Lig’e İstanbul deplasmanında 3-0’lık Fatih Karagümrük yenilgisiyle başlayan, ikinci hafta da sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor, ligin 3. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak.
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde bu maçın hazırlıklarına devam eden Malatya ekibi, diğer taraftan da sakat oyuncusu Tetteh’in çalışmalara başlamasının sevincini yaşıyor.
Yeni Malatyaspor’da büyük beklentilerle transfer edilen ancak henüz ilk maçına çıkmadan korona virüse yakalanan, Göztepe maçında 20 dakika görev alan Lukoki’nin ise Trabzonspor müsabakasında 11’de şans bulması bekleniyor.
Sezonun ilk 2 maçında 1 yenilgi, 1 beraberlik alarak henüz taraftarının yüzünü güldüremeyen Malatya ekibi, gözünü Trabzonspor maçına çevirdi. Malatya temsilcisinde tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor.
Bir defans oyuncusuyla sözleşme imzalamak için yoğun bir görüşme trafiğinde olan Yeni Malatyaspor’un tecrübeli futbolcuyu bu hafta oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirmek istediği öğrenildi.
Uzun süredir Diego Perotti transferi için Roma ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye şok tavır! İtalyan devi, 32 yaşındaki Arjantinli sol kanat oyuncusu için Sarı-Lacivertlilerden 3 milyon euro bonservis talep etti ve Fenerbahçe'nin indirim talebini kesin bir dille reddetti. Serie A ekibinin bu tavrının ardından ise Vedat Muriqi çıktı. Kanarya, Kosovalı golcüyle ilgilenen başkent ekibinin indirim talebine cevap vermemiş, oyuncuyu Lazio'ya satmıştı.
Başakşehir, Galatasaray'dan Diagne'yi kiralamak istedi ancak sarı-kırmızılı yönetim 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
Süper Lig'de sezonun 3'üncü haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Göztepe, transferde önemli bir hamle gerçekleştiriyor.
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Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi, Hajduk maçını kaçıracak, Fener derbisine yetişmesi de zor görünüyor. Sol bekte görev yine Linnes'in olacak.
Kalecisi Edouard Mendy'yi Chelsea'ye kaptıran Fransız ekibi Rennes, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 12+3 milyon euro + sonraki satıştan pay teklifi sundu. Bordo-Mavili ekip 25 milyon euro talep ediyor ancak sonraki satıştan pay oranı yüzde 20 seviyelerine çekilirse bonservis bedeli 20 milyon euro civarlarına inebilir.