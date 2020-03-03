Yeni Malatyaspor teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman'ı getirdi

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçı kazanamayan, son 14 karşılaşmasında ise tek galibiyeti bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrılmıştı.
Sarı-Siyahlı ekip, Kemal Özdeş’ten boşalan koltuğa Hikmet Karaman’ı getirdi. Tecrübeli teknik adam ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 7 Mart Cumartesi günü saat 14:00’te sahasında Konyaspor’u konuk edecek.
HİKMET KARAMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Hikmet Karaman 9 Mart 1960'da Kocaeli'nde dünyaya geldi.
1994-1997 yılları arasında Kocaelispor ve Galatasaray kulüplerinde profesyonel takım antrenörlüğü yapmıştır. 1998 yılından günümüze kadar çeşitli futbol takımlarının teknik sorumlusu olarak görev yapmış 2014-2017 sezonları arasında Çaykur Rizespor futbol takımının teknik sorumlusu görevini devam ettirmiştir. 2002-03 sezonunda Çaykur Rizespor'u 2007-08 sezonunda Antalyaspor'u Süper Lig'e çıkartmayı başarmıştır. Türkiye Kupasını 2001-02 sezonunda müzesine götürmeyi başaran Kocaelispor'un teknik direktörlüğü yapmıştır.
Galatasaray'da teknik direktör Reinhard Saftig'in yardımcı antrenörlüğünü yapmıştır. Daha sonra Erzurumspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Kocaelispor gibi takımlarda teknik direktörlük yapmıştır.
Hikmet Karaman 6 Aralık 2018'de Kayserispor'un başına geçti. Takımıyla 29 maça çıkan Karaman'ın görevi 30 Eylül 2019'da sona erdi.
Teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, tecrübeli antrenör Hikmet Karaman ile anlaşma sağlandı.
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