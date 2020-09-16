Yeni Malatyaspor tam kadro çalıştı

Sakatların düzelmesiyle morallerin yerine geldiği Yeni Malatyaspor’da tek düşünce Göztepe müsabakasından 3 puanla ayrılmak. Hazırlıklarını bu doğrultuda sürdüren Malatya ekibinde sakatlıkları düzelen Lukoki ve Hadebe de takımla birlikte çalışıyor. Bir diğer sakat oyuncu Tetteh ise bireysel antrenmanlara başladı. Golcü oyuncunun Göztepe müsabakasında tek devre şans alabileceği belirtildi.
İlk maçta Adem Büyük ve Christian Cueva’nın performansından memnun kalan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun Lukoki ve Tetteh’in de gelmesiyle eli güçlendi.
Bu arada transferde de görüşmelerini sürdüren Yeni Malatyaspor’un Hamzaoğlu’nun savunmaya istediği takviyeyi yapmak için görüşmelerini yoğunlaştırdığı ifade edildi.
Sarı-kırmızıların savunmaya iki, orta saha ve forvete de birer oyuncu transferi gerçekleştireceği öğrenildi.
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