Yeni Malatyaspor taktik çalıştı

SPOR GÜNDEMİ

Federasyon açıkladı! Fenerbahçe'nin maçı tekrar edilecek Federasyon açıkladı! Fenerbahçe'nin maçı tekrar edilecek TBF, Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko karşılaşması için ev sahibi ekibin yaptığı kural hatası başvurusunun kabul edildiğini ve karşılaşmanın tekrarlanacağını açıkladı.

Basketbol maçında antrenör dehşeti Basketbol maçında antrenör dehşeti Genç sporcuya defalarca tokat atan kadın antrenör, daha sonra hızını alamayıp maçın hakemine de çöp kovası fırlattı.

Aziz Yıldırım'dan sürpriz zirve! Yöneticilerle bir araya geldi Aziz Yıldırım'dan sürpriz zirve! Yöneticilerle bir araya geldi Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşları, uzun süre sonra bir araya geldi.

Fenerbahçe, Roger Schmidt ile görüştü Fenerbahçe, Roger Schmidt ile görüştü Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe ilk olarak Roger Schmidt'in menajeri ve avukatı ile temasa geçti. Alman teknik adamdan sarı lacivertli yönetime bakın ne cevap geldi. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışındaki son dakika haberleri...

River'in hedefi Falcao River'in hedefi Falcao Son dönemde attığı gollerle öne çıkan ünlü forvet için ilk kulübü devreye girdi. Sezon sonunda Galatasaray’a resmi teklif yapılacağı yazıldı. Ancak, Sarı-Kırmızılılar’ın buna nasıl bir yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

Galatasaraylı yıldıza EURO 2020 yolu açıldı Galatasaraylı yıldıza EURO 2020 yolu açıldı Cenk Tosun'un sakatlığı Galatasaraylı golcü Adem Büyük'e Türkiye A Milli Futbol Takımı kapısını açtı. Forvette alternatifi azalan Şenol Güneş, formuyla parmak ısırtan Adem Büyük'ü gündemine aldı. 32 yaşındaki yıldız, EURO 2020'de büyük olasılıkla Ay-yıldızlı kadroda olacak.