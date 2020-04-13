  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 09:51
  • |
  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 09:51

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın sonrası tel tel dökülüyor

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın sonrası tel tel dökülüyor

Paylaş

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da ilk yarının sonunda yolların ayrıldığı Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gidişi sarı-kırmızılı takıma yaramadı.

Sarı-kırmızılılar, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Süper Lig’de virüs arasından önce en son oynadığı maçta deplasmanda Kayserispor’a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da düşüşü Hikmet Karaman da engelleyemedi. Sarı-kırmızılılar, Karaman ile çıktığı 3 maçtan 1 puan çıkarabildi. Oynadığı son 17 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Yeni Malatyaspor, bu süreçte sadece 9 puan toplayabildi.

Sergen Yalçın’dan bayrağı devralan Kemal Özdeş ile kötü gidişe dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, Özdeş’ten sonra göreve gelen Hikmet Karaman ile de umduğunu bulmadı. Sarı-kırmızılılar, 26. hafta sonunda puan tablosunda 25 puanla 15. sırada bulunuyor. Malatya temsilcisinin kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı.

İlk yarının ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Malatya ekibi, sonraki süreçte Yalçın dönemini arar oldu. Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın ile 17 hafta sonunda topladığı 24 puana ikinci yarıda iki farklı teknik direktör ile sadece 1 puan ekleyebildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray yönetimi 10 milyon Euro'luk ödeme yapacak

title

Sadık Çiftpınar'ın büyük şanssızlığı! Bu kez de koronavirüs engel oldu

title

Beşiktaş yönetiminden kombine fiyatlarında dev indirim

Milli karateciler evde kamp yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Teklifi doğruladı ve Fenerbahçe'yi açıkladı: Hayırlı olsun
Teklifi doğruladı ve Fenerbahçe'yi açıkladı: Hayırlı olsun

Teklifi doğruladı ve Fenerbahçe'yi açıkladı: Hayırlı olsun

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.

Küme düşüp gelecek!
Küme düşüp gelecek!

Küme düşüp gelecek!

İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.

Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor

Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor

Fransa Ligue 1'de mücadele eden PSG'den ayrılacak Edinson Cavani için eski Fenerbahçeli Lugano, “Avrupa'da kalacak. Bana da fikrimi sordu” dedi. Taraftarların umudu yükseldi. Yıldız golcü için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.

Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'ye hoca tavsiyesi
Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'ye hoca tavsiyesi

Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'ye hoca tavsiyesi

Fenerbahçe'nin eski forvetlerinden Semih Şentürk, Sarı-Lacivertlilere teknik direktör önerisinde bulundu. Emektar golcü, “Fenerbahçe Türk antrenör arıyorsa en modern antrenör Abdullah Avcı'dır net” dedi.

Galatasaray yönetiminden flaş karar! 10 milyon Euro...
Galatasaray yönetiminden flaş karar! 10 milyon Euro...

Galatasaray yönetiminden flaş karar! 10 milyon Euro...

Sarı-Kırmızılı yönetim, kaynak arayışına geçti. Mustafa Cengiz ve ekibi, Nisan sonuna kadar başta oyunculara olmak üzere toplam 10 milyon Euro'luk bir ödeme yapacak.

Fenerbahçe'yi korkutan haber! Teklif var...
Fenerbahçe'yi korkutan haber! Teklif var...

Fenerbahçe'yi korkutan haber! Teklif var...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo'ya Lyon talip oldu. Fransız ekibinin Brezilyalı sportif direktörü Juninho'nun vatandaşını çok istediği belirtildi.

Galatasaray'a talih kuşu! İki dev talip birden...
Galatasaray'a talih kuşu! İki dev talip birden...

Galatasaray'a talih kuşu! İki dev talip birden...

Christian Luyindama'ya Wolverhampton'ın ardından Everton da talip oldu. Galatasaray'ın ilk etapta tecrübeli oyuncusunu satmayı düşünmediği kaydedilirken, 15 milyon Euro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifin değerlendirebileceği belirtildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.