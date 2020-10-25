Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Gençlerbirliği 10. dakikada Murat Yıldırım'ın golüyle öne geçerken, Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya 24. dakikada skora dengeyi getirdi. 53. dakikada sahne alan Kubilay Kanatsızkuş takımını üstünlüğe taşıdı.
Alınan bu sonucun ardından Malatyaspor 8 puana yükseldi ve evindeki yenilmezlik serisine devam etti. Süper Lig tarihinde rakibine yenilmeyen Malatyaspor bu serisini de sürdürdü. Gençlerbirliği ise 4 puanda kaldı
Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak
Süper Lig'de 6. haftada cumartesi gününün ilk maçında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadelede 1-0 geri düşen ev sahibi ekip, maçı 2-1 kazanmasını bildi.
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