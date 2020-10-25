  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Ekim 2020 Pazar 15:40
  • |
  • Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti

Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti

Paylaş

Süper Lig'de 6. haftada pazar gününün ilk maçında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadelede 1-0 geri düşen ev sahibi ekip, maçı 2-1 kazanmasını bildi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Gençlerbirliği 10. dakikada Murat Yıldırım'ın golüyle öne geçerken, Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya 24. dakikada skora dengeyi getirdi. 53. dakikada sahne alan Kubilay Kanatsızkuş takımını üstünlüğe taşıdı.

Alınan bu sonucun ardından Malatyaspor 8 puana yükseldi ve evindeki yenilmezlik serisine devam etti. Süper Lig tarihinde rakibine yenilmeyen Malatyaspor bu serisini de sürdürdü. Gençlerbirliği ise 4 puanda kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Almanlar sonunda yola geldi! 27 ay sonra gelen resmi mektup
Almanlar sonunda yola geldi! 27 ay sonra gelen resmi mektup

Almanlar sonunda yola geldi! 27 ay sonra gelen resmi mektup

Albayrak'a röportaj sırasında tepki: Vicdanınız rahat mı!
Albayrak'a röportaj sırasında tepki: Vicdanınız rahat mı!

Albayrak'a röportaj sırasında tepki: Vicdanınız rahat mı!

Lider Alanyaspor, Karagümrük'ü ağırlıyor | CANLI
Lider Alanyaspor, Karagümrük'ü ağırlıyor | CANLI

Lider Alanyaspor, Karagümrük'ü ağırlıyor | CANLI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Yeni Malatyaspor 1-0'dan geri döndü
Yeni Malatyaspor 1-0'dan geri döndü

Yeni Malatyaspor 1-0'dan geri döndü

Süper Lig'de 6. haftada cumartesi gününün ilk maçında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadelede 1-0 geri düşen ev sahibi ekip, maçı 2-1 kazanmasını bildi.

Dev maç öncesi Onur Kıvrak'tan 'ez geç' mesajı
Dev maç öncesi Onur Kıvrak'tan 'ez geç' mesajı

Dev maç öncesi Onur Kıvrak'tan 'ez geç' mesajı

Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi 2008-19 yılları arasında Bordo-Mavililerde forma giyen ve tartışmalı bir ayrılık yaşayan Onur Kıvrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski takımına destek oldu.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin bu akşam Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edeceği maçın VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.

Feghouli yeniden idmanda
Feghouli yeniden idmanda

Feghouli yeniden idmanda

Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sırt ağrıları nedeniyle dün akşamki BB Erzurumspor karşılaşması kadrosuna alınmayan Feghouli, idmanın tamamında takımla çalıştı.

Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Erol Bulut'tan beklenen, Eddie Newton'dan sürpriz 11
Erol Bulut'tan beklenen, Eddie Newton'dan sürpriz 11

Erol Bulut'tan beklenen, Eddie Newton'dan sürpriz 11

Fenerbahçe bugün Trabzonspor'u ağırlayacak. Derbide kaybeden tarafı zor günler bekleyecek.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.