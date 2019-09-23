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  3. Yeni Malatyaspor maçı sonrası Mario Lemina'dan esrarengiz paylaşım

Yeni Malatyaspor maçı sonrası Mario Lemina'dan esrarengiz paylaşım

Yeni Malatyaspor maçı sonrası Mario Lemina'dan esrarengiz paylaşım

Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, özellikle skor 1-0 iken yakaladığı mutlak 3 pozisyonda farkı artıramadı. Malatyaspor savunmasını üç pozisyonunda da 4'e 2 yakalayan Galatasaray hücum hattı oyuncuları, söz konusu üç pozisyondan da sonuç alamadı.

Dakikalar 78'i gösterdiğinde Malatyaspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda rakibi 4'e 2 yakalayan Galatasaray, Ryan Babel ve Lemina ile mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Kaçan bu %100 pozisyon sonrasında Fatih Terim, maçı takip ettiği locada adeta çılgına döndü ve iki elini yana açarak pozisyona adeta isyan etti.

Karşılaşmanın ardından bu pozisyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen: "Lemina'nın bakmayın bu pozisyonuna ya da oyun içerisindeki durumuna! Lemina sağ içte Galatasaray'a çok büyük bir katkı sağlayacak, göreceksiniz hjaftalar ilerledikçe bunu göreceksiniz" dedi.

LEMINA’DAN ESRARENGİZ PAYLAŞIM

Maçın ardından yeni transferlerden Lemina, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Lemina, maçın ikinci yarısı başlarken Nagatomo'nun yerine oyuna dahil olmuştu. Performansıyla eleştirilen Lemina'nın "Go Home" tepkileri nedeniyle bu paylaşımı yaptığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların yeni isimlerinden Lemina, paylaşımında "Başımızı kaldırmalı, önümüze bakmalıyız" mesajı verdi.

(Sporx)

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