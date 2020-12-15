Yeni Malatyaspor kupada Hekimoğlu Trabzon'u saf dışı bıraktı

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Hekimoğlu Trabzonspor'u zorlanmadan yendi. Tek maç eleme usulü olarak oynanan maçta ev sahibi takım rakibini 5-0 yendi.
4. dakikada Jetmir Topalli, Olcay Şahan'ın yerden çevirdiği topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
39. dakikada ceza sahasında Zeki Yavru'nun pasını alan Jetmir Topalli, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
47. dakikada Yeni Malatyaspor bir gol daha buldu. Sağ kanatta topla buluşan Zeki Yavru, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0 yaptı.
72. dakikada ceza sahasına giren Ahmet Ildız, Fofana'ya pas vermek istedi, Onur Akdeniz'in ters vuruşunda top filelere gidince skor 4-0 oldu.
Karşılaşmanın son golü 83. dakikada savunmanın arkasına atılan derin pasta topla ceza sahasına giren Doğukan Emeksiz, kalecinin yanından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Karşılaşmayı 5-0 kazanan Yeni Malatyaspor, son 16 turuna yükseldi.
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zuqui, Wallace, Ahmet Ildız, Fofana, Olcay Şahan (Dk. 76 Doğukan Emeksiz), Murat Akça, Zeki Yavru, Mustafa Eskihellaç (Dk. 66 Acquah), Bülent Cevahir (Dk. 66 Erkan Kaş), Topalli
Hekimoğlu Trabzon: Batuhan Ahmet Şen, Miraç Acer, Sezer Özmen, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 46 Burhan Eşer), Musa Caner Aktaş (Dk. 46 Berkay Sefa Kara), Mehmet Sak, Serkan Odabaşoğlu, Onur Akdeniz, Can Erdem, Bahadır Erol (Dk. 46 Eray Ataseven), Oğuz Kocabal
Goller: Dk. 4, Dk. 39 Jetmir Topalli, Dk. 47 Zeki Yavru, Dk. 72 Onur Akdeniz (kendi kalesine), Dk. 83 Doğukan Emeksiz (Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Dk. 47 Mehmet Sak (Hekimoğlu Trabzon)
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