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  3. Yeni Malatyaspor Kulübü 'Türkiye'nin Otomobili'nden 15 adet sipariş verecek

Yeni Malatyaspor Kulübü 'Türkiye'nin Otomobili'nden 15 adet sipariş verecek

Yeni Malatyaspor Kulübü 'Türkiye'nin Otomobili'nden 15 adet sipariş verecek

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak olan "Türkiye'nin Otomobili"nden 15 adet sipariş verme kararı aldı.

Yeni Malatyaspor Kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp başkanımız Adil Gevrek ile yönetim kurulumuzun ortak kararlarıyla Yeni Malatyaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni kazanan yerli otomobilimizden kulübümüzün kullanımı için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Büyük camiamıza hayırlı olsun."

(AA)


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