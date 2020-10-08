Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

SPOR GÜNDEMİ

Başakşehir, F.Bahçe'den dünyaları istemiş! Başakşehir, F.Bahçe'den dünyaları istemiş! 2020-2021 transfer sezonu sona ererken hiç şüphesiz transfer gündemini en çok meşgul eden haber "Edin Visca-Fenerbahçe" flörtleşmesi oldu. "Ha geldi, ha gelecek" derken Visca, Fenerbahçe'ye bu sezon da gelmedi. Tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertli formayı giyememe sebebi ise henüz belli oldu.

Diego Perotti tarih verdi: '1 hafta içinde...' Diego Perotti tarih verdi: '1 hafta içinde...' Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti soruları yanıtladı; sakatlığı için, "Çok önemli bir sakatlığım yok. 1 hafta içinde takıma katılırım" dedi.

Ağaoğlu döneminde Trabzonpor'a 26 yabancı Ağaoğlu döneminde Trabzonpor'a 26 yabancı Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi.

Zanka'nın gidiş sebebi belli oldu Zanka'nın gidiş sebebi belli oldu Fenerbahçe'den FC.Kopenhag'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jörgensen'in önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamak için teklifi kabul ettiği iddia edildi.

Beşiktaş'ta 19 günlük kamp başladı Beşiktaş'ta 19 günlük kamp başladı Beşiktaş, Milli ara ve bay haftası nedeniyle sıradaki maçına 26 Ekim'de çıkacak. Siyah-Beyazlılar'da yaklaşık 3 haftalık hazırlık kampı dün başladı. Günü tek idmanla geçiren takım, bugün çift çalışma yapacak.