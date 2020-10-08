Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.
Yeni Malatyaspor, akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
2020-2021 transfer sezonu sona ererken hiç şüphesiz transfer gündemini en çok meşgul eden haber "Edin Visca-Fenerbahçe" flörtleşmesi oldu. "Ha geldi, ha gelecek" derken Visca, Fenerbahçe'ye bu sezon da gelmedi. Tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertli formayı giyememe sebebi ise henüz belli oldu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti soruları yanıtladı; sakatlığı için, "Çok önemli bir sakatlığım yok. 1 hafta içinde takıma katılırım" dedi.
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'den FC.Kopenhag'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jörgensen'in önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamak için teklifi kabul ettiği iddia edildi.
Beşiktaş, Milli ara ve bay haftası nedeniyle sıradaki maçına 26 Ekim'de çıkacak. Siyah-Beyazlılar'da yaklaşık 3 haftalık hazırlık kampı dün başladı. Günü tek idmanla geçiren takım, bugün çift çalışma yapacak.
Erol Bulut, oyuncularıyla yaptığı her konuşmada camianın şampiyonluk beklentisinin altını çiziyor. Başarılı çalıştırıcı, dünkü idmandan önce de oyuncularını etrafına topladı, bu konuda hatırlatma yaptı.