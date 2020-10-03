Yeni Malatyaspor konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Semih Kaya (Dk. 84 Hadebe), Wallace, Karim Hafez, Acquah (Dk. 84 Ndayishimiye), Ahmet Ildız, Cueva (Dk. 84 Mustafa Eskihellaç), Adem Büyük, Lukoki (Dk. 68 Zeki Yavru), Tetteh (Dk. 90+4 Kubilay Kanatsızkuş)
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin (Dk. 46 Podolski), Hakan Özmert (Dk. 65 Gökdeniz Bayrakdar), Amilton, Fredy (Dk. 76 Ufuk Akyol), Mukairu (Dk. 46 Sidney Sam), Jahovic (Dk. 46 Orgill)
Gol: Dk. 10 Tetteh (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Wallace, Dk. 38 Lukoki, Dk. 45+2 Karim Hafez, Dk. 85 Abdulsamed Damlu (Yeni Malatyaspor), Dk. 38 Eren Albayrak, Dk. 67 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Karim Hafez'in uzun mesafeli pasında topu kontrol eden Tetteh, ceza sahasına girdi. Kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Tetteh, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0
14. dakikada sağ taraftan kazanılan korneri kullanan Cueva'nın ceza sahasına gönderdiği topa Lukoki vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
39. dakikada Karim Hafez'in uzun mesafeli pasında sol kanatta topla buluşan Tetteh, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
51. dakikada Cueva'nın sağ taraftan kullandığı kornerde top, Semih Kaya'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Boffin uzaklaştırdı.
52. dakikada Cueva'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Tetteh'in bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Boffin topu uzaklaştırdı.
56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sidney Sam'in ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
57. dakikada Tetteh'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, top yandan auta gitti.
61. dakikada Cueva'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasında iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
76. dakikada Zeki Yavru'nun orta sahadan pasında topla buluşan Tetteh'in vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.
Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig'de yeni sezona çok kötü bir giriş yapan son şampiyon Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadele 0-0 eşitlikle sürüyor.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun TFF ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Dün oynanan Gaziantep FK maçı sonrası harekete geçen Bordo Mavili yönetim, mücadelenin hakemi Fırat Aydınus'un yönetiminden rahatsız olduklarını dile getirmişti.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Diego Perotti konusunda yeni gelişmeler bulunuyor.
Beşiktaş, Aboubakar'ın ardından bir forvet daha almayı planlıyor. Kalinic'i liste başında tutan siyah-beyazlıların, biri dünya yıldızı 3 isimle temas halinde olduğu öğrenildi.
Uzun süredir Younes Belhanda'ya takım arayan Galatasaray sonunda muradına erdi. Faslı futbolcu, eski takımı Nice ile anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılıların bu transferden kasasına 7 milyon euro koyması bekleniyor ancak bazı kaynaklar da Nice'in bu parayı vermesinin mümkün olmadığını, Galatasaray'ın oyuncuyu 1,5-2 milyon euroya vereceğini iddia ediyor.
Glasgow'da dökülen Feghouli, Babel ve Falcao, Kasımpaşa maçında kulübeye çekilecek. Etebo, Ömer Bayram ve Diagne 11'e girecek. Rakibe göre orta sahada çift ön libero olacak.