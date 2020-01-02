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  3. Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor Mehmet Ekici'yi istiyor

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor Mehmet Ekici'yi istiyor

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor Mehmet Ekici'yi istiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Mehmet Ekici'nin ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda kadro dışı olan Mehmet Ekici'ye Yeni Malatyaspor ile birlikte Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'un da talip olduğu bildirildi. En ısrarcı kulübün ise Malatya olduğu ifade edildi.

ZAJC İÇİN RAPOR İSTEDİLER

Miha Zajc ile ilgilenen Rus kulübü Zenit'in Sloven oyuncunun sakatlık durumu ile ilgili Fenerbahçe'den rapor istediği bildirildi.

(Takvim)


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