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aksam.com.tr
  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 15:28
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  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 15:28

Yeni Malatyaspor, İzlandalı golcü Vidar Örn Kjartansson'u kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor, İzlandalı golcü Vidar Örn Kjartansson'u kadrosuna kattı

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Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, İzlandalı forvet oyuncusu Vidar Örn Kjartansson'u transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, 29 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzaladı. 

Açıklamada, "İzlandalı forvet Vidar Örn Kjartansson'u renklerimize bağladık. FC Rostov takımından transfer ettiğimiz milli futbolcu Vidar Örn Kjartansson ile artı bir yıl opsiyonu olmak üzere 6 aylık kiralık sözleşme imzaladık." ifadelerine yer verildi.

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