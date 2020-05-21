Yeni Malatyaspor günü çift idmanla tamamladı

SPOR GÜNDEMİ

Lig için bu öneriyi yapmış! 17 takımın tamamı reddetti Lig için bu öneriyi yapmış! 17 takımın tamamı reddetti Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile video konferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirmişti. Toplantı sonrası Nihat Özdemir ve Mehmet Sepil kameraların karşısına geçmiş, Süper Lig'deki 18 ekibin onayıyla maçların 12 Haziran'da başlama kararı alındığı açıklanmıştı. Kritik toplantıda Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı öneri de ortaya çıktı.

Transferde G.Saray'ı yıkan haber! Sosyal medyadan açıkladı Transferde G.Saray'ı yıkan haber! Sosyal medyadan açıkladı Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Erkan Afacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş ile protokol imzaladığına yönelik basında çıkan haberleri yalanladı. Afacan, “Mert Hakan Yandaş için basında yer alan protokol haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bilinmelidir ki Türk takımlarının, Türk oyuncularla gelecek sezon için protokol (ön anlaşma) yapmasının TFF tarafında bir geçerliliği olmamakla beraber bu durum cezai şarta bağlanmıştır. Sözleşmenin devam ettiği kulübün izni olmadan oyuncu hiçbir şekilde başka takıma imza atamaz” ifadelerini kullandı.

4 milyon Euro'ya bu iş biter! Cimbom'un istediği yıldızda sıcak gelişme 4 milyon Euro'ya bu iş biter! Cimbom'un istediği yıldızda sıcak gelişme Adı Galatasaray'la anılan Nijeryalı golcü Cyriel Dessers için kulübü Heracles'ten açıklama geldi. Hollanda ekibinin teknik direktörü Tim Gilissen, 25 yaşındaki forvet için teklif aldıklarını doğruladı ve “Kulüp bize bir işaret verdi ancak konuşmaya başlamak için yeterli değil. Masaya ilgi çekici ve cazip bir teklif gelirse müzakereler başlar” dedi.

Geri mi dönüyor? 'Tüm şartları kabul ederim' Geri mi dönüyor? 'Tüm şartları kabul ederim' İki ayrı dönemde toplam 7 yıl Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, futbolu Siyah-Beyazlılarda bırakmak istiyor. Beşiktaş yönetimi ise tüm şartları kabul etmeye hazır olan Portekizli yıldıza sıcak bakmıyor.

Mancini'den itiraf: Ben geldiğimde kimse... Mancini'den itiraf: Ben geldiğimde kimse... İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, göreve geldiği dönemde hiçbir teknik adamın milli takımı çalıştırmak istemediğini söyledi.

Jaap Stam 1,5 yıllık imzayı attı Jaap Stam 1,5 yıllık imzayı attı Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Cincinnati, teknik direktörlük görevine Jaap Stam'ı getirdi.