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  3. Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi transfer ettiğini açıkladı

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi transfer ettiğini açıkladı

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi transfer ettiğini açıkladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, hücum oyuncusu Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüp, 27 yaşındaki Gökhan Töre'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğraf paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Gökhan Töre. Bugün yapılan son görüşmeler sonucu Yeni Malatyaspor'umuz, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

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