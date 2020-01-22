Yeni Malatyaspor Fransa'dan Remi Walter'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor...
Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve yerine Tolunay Kafkas'ı getirmeye hazırlanan sarı siyahlılar, Fransız orta saha oyuncusu Remi Walter'a da resmi imzayı attırmaya hazırlanıyor.
BeIN SPORTS'un haberine göre, Sarı siyahlılar son olarak Fransa'nın Nice kulübünde forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Remi Walter ile anlaşmaya vardı.
Malatyaspor'un oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı ve imzaların atılacağı bildirildi. Walter'ın Nice kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
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