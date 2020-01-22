  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 14:56
  • |
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 14:56

Yeni Malatyaspor Fransa'dan Remi Walter'ı transfer etti

Yeni Malatyaspor Fransa'dan Remi Walter'ı transfer etti

Paylaş

Yeni Malatyaspor, Fransa takımlarından Nice'de top koşturan Remi Walter ile anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor...

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve yerine Tolunay Kafkas'ı getirmeye hazırlanan sarı siyahlılar, Fransız orta saha oyuncusu Remi Walter'a da resmi imzayı attırmaya hazırlanıyor.

BeIN SPORTS'un haberine göre, Sarı siyahlılar son olarak Fransa'nın Nice kulübünde forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Remi Walter ile anlaşmaya vardı.

Malatyaspor'un oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı ve imzaların atılacağı bildirildi. Walter'ın Nice kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçeli Falette hakkında bomba iddia! Erzurumspor istemedi...

title

Fatih Terim'in Malik Karaahmet üzüntüsü: 'Nasıl kaçırırsınız?'

title

Fatih Terim'den Feghouli'ye uyarı: 'Kendine gel'

Gençlerbirliği Kulübünün Onursal Başkan İlhan Cavcav Anısına Hazırladığı Video

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray genç yeteneğin transferinden vazgeçmek zorunda kaldı
Galatasaray genç yeteneğin transferinden vazgeçmek zorunda kaldı

Galatasaray genç yeteneğin transferinden vazgeçmek zorunda kaldı

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Seko Fofana için Fiorentina devrede.

Beşiktaş golcü oyuncuya resmi teklifte bulundu
Beşiktaş golcü oyuncuya resmi teklifte bulundu

Beşiktaş golcü oyuncuya resmi teklifte bulundu

Beşiktaş, Darmstadt forması giyen Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor.

Erzurumspor'un beğenmediğini, Fenerbahçe transfer etti
Erzurumspor'un beğenmediğini, Fenerbahçe transfer etti

Erzurumspor'un beğenmediğini, Fenerbahçe transfer etti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette'in geçen sezon Erzurumspor'a teklif edildiği ortaya çıktı.

Kırklareli tur atladı, Terim altyapı hocalarını haşladı
Kırklareli tur atladı, Terim altyapı hocalarını haşladı

Kırklareli tur atladı, Terim altyapı hocalarını haşladı

Dün Başakşehir karşısında oynadığı futbolla göz dolduran Malik Karaahmet'in Galatasaray'da değerlendirilmemesi Fatih Terim'in tepkisini çekti.

Fenerbahçe'de şaşırtan Adil Rami kararı
Fenerbahçe'de şaşırtan Adil Rami kararı

Fenerbahçe'de şaşırtan Adil Rami kararı

Transferdeki durumu belirsizliğini koruyan Fenerbahçe'de Adil Rami'nin durumu ise netleşti. Takımdan ayrılması gündemde olan Fransız savunmacının sezon sonuna kadar takımda kalmasına karar verildi.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı. Kritik Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşması Fırat Aydınus'a verilirken, Cüneyt Çakır da 1 aylık aranın ardından bir maça atandı.

Galatasaray'ın istediği stoper İngiltere'yi karıştırdı
Galatasaray'ın istediği stoper İngiltere'yi karıştırdı

Galatasaray'ın istediği stoper İngiltere'yi karıştırdı

Adı sık sık Galatasaray'la anılan Mustafi'nin sergilediği performans Arsenal taraftarlarını çıldırttı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.