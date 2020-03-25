Yeni Malatyaspor evden çalışıyor

Hiçbir futbolcusuna ülkesine dönüş izni vermeyen sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın belirlediği program doğrultusunda futbolcuların evlerinde antrenmanlarına devam ettiği ifade edildi. Hayatın durduğu Türkiye’de liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Yeni Malatyaspor Kulübü’nde de henüz öngörülür bir programın olmadığı kaydedildi.
SPORTİF DİREKTÖR RAVCI’NIN DAYISI VEFAT ETTİ
Bu arada sarı kırmızılı kulüpte Sportif Direktör Ali Ravcı’ nın dayısının vefat ettiği öğrenildi. Ravcı’nın virüs önlemleri çerçevesinde taziyeleri telefonla kabul ettiği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig'in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüsü nereden kaptığı araştırılıyor... En güçlü ihtimal olarak Terim'in virüsü Abdurrahim Albayrak'tan kaptığı üzerinde duruluyor. Albayrak'ın da kendisine ait olan şirketin bir çalışanından virüse enfekte olduğu düşünülüyor.
Fenerbahçe'de yeni teknik adam için 4 yerli isim; Erol Bulut, Hüseyin Eroğlu, Tayfun Korkut ve Yalçın Koşukavak ön planda. Şimdilik şansları birbirine yakın. Yönetimle yüz yüze yapılacak görüşmelerde sunacakları plan ve projeler ile vaatleri, bir hocanın diğer adaylar arasından sıyrılıp öne çıkmasını sağlayacak.
Çin'den başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Avrupa'daki çıkış noktası olarak İtalya'da oynanan Atalanta - Valencia maçı gösteriliyor.
Adı bir süredir eski takımı Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca ile ilgili Siyah-Beyazlı takımın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları açıklamalarda bulundu.
Kanarya'nın Galatasaray'ın kapısından dönen Juventuslu Kwadwo Asamoah'ı istediği öğrenildi. İtalyan basını da Ganalı yıldızın F.Bahçe'ye sıcak baktığını iddia etti. Asamoah'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, ülkesine gitmek için izin istedi ancak Siyah-Beyazlı yönetimden onay çıkmadı.