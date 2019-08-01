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aksam.com.tr
  • 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:40
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  • 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:40

Yeni Malatyaspor deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geliyor

Yeni Malatyaspor deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geliyor

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Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında bu akşam Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaşıyor.

Stozice Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi amaçlıyor.

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı.

Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turuna çıkması için rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2'nin üzerindeki beraberlikler yeterli olacak. Maçın 2-2'lik eşitlikle sona ermesi halinde uzatmaya gidilecek. Uzatmada da sonuç değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Slovenya temsilcisi ise, her türlü galibiyet, golsüz ya da 1-1'lik beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak.

Yeni Malatyaspor, turu geçmesi durumunda, Connah's Quay (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.

MUHTEMEL 11’LER

Olimpija Ljubljana: Vidmar, Bagnack, Samardzic, Boakye, Çekiçi, Brkic, Savic, Tomic, Vukusic, Jurcevic, Suljic

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe, Chebake, Erkan Kaş, Mina, Fatih, Murat Yıldırım, Bifouma, Donald, Fofana, Jahovic

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