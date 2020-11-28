Yeni Malatyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip 19. dakikada Kevin Mirallas'ın golüyle öne geçerken, 48'de Oğuz Ceylan'ın kırmızı kartı sonrasında 10 kişi kaldı. 49. dakikada Adem Büyük maça dengeyi getirdi.
Jean Armel Kana-Biyik, 74. dakikada attığı golle takımını yeniden üstünlüğe taşıdı.
SUMUDICA KIRMIZI KART GÖRDÜ
90+5'te Hafez'in sol kanattan yaptığı ortasına Semih Kaya kafayı vurdu, ardından altıpasta topu önünde bulan Topalli ağları havalandırdı. Gol pozisyonu VAR'da incelendi ve hakem Ali Palabıyık golü verdi. Yoğun itirazlar sonucunda Sumudica da 90+9'da kırmızı kart gördü.
Alınan bu sonucun ardından Gaziantep FK 15 puana yükselirken yenilmezlik serisini 9 maça taşıdı. Yeni Malatyaspor ise 12 puan oldu.
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