Yeni Malatyaspor da Kadıköy hasretini sonlandırdı

Ligde ilk olarak 2017-2018 sezonunda yer alan sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe ile İstanbul'da 3 resmi maç yaptı. Söz konusu mücadelelerde rakibini yenemeyen Yeni Malatyaspor, deplasmanda üç mağlubiyet yaşadı.
Sarı-siyahlı ekip, İstanbul'daki lig karşılaşmalarından 3-1, 3-2 ve 3-2'lik mağlubiyetlerle döndü.
Bu sezon Fenerbahçe maçından Adem Büyük, Umut Bulut ve Ndayishimiye'nin golleriyle sahadan 3-0'lık sonuçla ayrılan sarı-siyahlılar, rakibine karşı İstanbul'daki galibiyet hasretini sonlandırdı.
- KADIKÖY'DE GALİBİYETLER HEP 3 GOLLE GELDİ
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek rakibine karşı oynadığı 7 maçta 2'nci galibiyetini elde etmiş oldu.
Sarı lacivertli ekibe karşı, Erol Bulut yönetiminde Malatya'da rakibini 2018-2019 sezonunda 1-0 yenen Yeni Malatyaspor, bu kez rakip olduğu Bulut'un takımını deplasmanda yenme başarısı gösterdi.
Kadıköy'de oynanan 4 karşılaşmada da galip gelen takımlar mücadeleden 3 golle ayrıldı.
Fenerbahçe, Malatyaspor'u 2017-2018 sezonunda 3-1, 2018-2019 sezonunda 3-2, geçen sezon da yine rakibini 3-2 yenerken, bu kez 3 gollü galibiyeti alan taraf ise Yeni Malatyaspor oldu.
İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 4 karşılaşmada 17 kez fileler havalandı.
- İSTANBUL'DAKİ GALİBİYETE FENERBAHÇE DE EKLENDİ
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla deplasman oynadığı 18 maçta iki galibiyet aldı.
2017-2018 sezonundan itibaren Süper Lig'de yer alan Malatya temsilcisi, İstanbul takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'e karşı oynadığı maçlarda sadece iki kez 3 puan sevinci yaşadı. Bu galibiyeti de 2019-2020 sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan müsabakada Beşiktaş ve 2020-2021 sezonunun 12. haftasında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı elde etti.
Galatasaray'dan yıllık 1,7 milyon euro kazanan Emre Akbaba, ücretinde ciddi bir indirime gitmeyi kabul etmiş ve oyuncuyla TL üzerinden yeni sözleşme yapılması planlanmıştı ancak Udinese'nin başarılı futbolcuya talip olması tüm planları bir anda değiştirdi. İtalyan ekibi yüksek bir bonservis teklifi yapar, Fatih Terim'den de transfere onay çıkarsa Emre Akbaba İtalya'nın yolunu tutacak.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Yeni Malatyaspor'a Kadıköy'de 3-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gustavo, “Rakiplerimize saygı gösterirsek şampiyon olabiliriz. Böyle yapmıyoruz” dedi.
3,4 milyon euro ile takımın en çok kazanan futbolcusu olan ve indirime de yanaşmayan Domagoj Vida, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gözünden düştü. Başarılı antrenör, Hırvat savunmacıyla ilgili yönetimle görüşüp “Bonservisle gönderebilirsek bütçe oluştururuz ve yerine daha uygun maliyetli transfer yaparız” ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, oyuncunun menajeriyle bir araya gelecek.
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