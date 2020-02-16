Yeni Malatyaspor cephesinden büyük tepki

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Malatyaspor engelini Adem Büyük'ün golüyle 1-0 geçmesini bildi.

Karşılaşmanın ardından Malatyaspor'un Başkanı Adil Gevrek'ten sert açıklamalar geldi. Adil Gevrek şöyle konuştu;

"PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

"Bifouma'nın iptal edilen penaltısı ofsayt nedeniyle iptal edildi, ofsaytta hata yapılmıyor, ofsaytsa, ofsayttır. İlk yarının sonunda bir penaltı var, VAR'a gidilmeyen bir penaltı, arkadaşlar gösterdi. Bu pozisyona mutlaka bakılır, gördüğüm kadarıyla penaltı. Alanyaspor maçında Hadebe'nin yaptığı pozisyon için eli açık dediler, vücuttan sekince olmuyor diyorlar ama bugün o el açıktı ve bir penaltıydı"

VAR'A NEDEN GİDİLMİYOR?

"%100 verilmeyen bir penaltımız var, karşı taraf olsa verilir miydi? VAR'a neden gidilmiyor. Hakem beni VAR'a çağırmadıkları için maçı bitirdim demiş, öyle bir yorumu var. Canımız çok yandı, ilk yarı özellikle çok yandı. Bu konuştuklarımız ve pozisyonlarımız, bunlar gündeme gelmiyor."