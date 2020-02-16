Yeni Malatyaspor cephesinden büyük tepki

Karşılaşmanın ardından Malatyaspor'un Başkanı Adil Gevrek'ten sert açıklamalar geldi. Adil Gevrek şöyle konuştu;
"PENALTIMIZ VERİLMEDİ"
"Bifouma'nın iptal edilen penaltısı ofsayt nedeniyle iptal edildi, ofsaytta hata yapılmıyor, ofsaytsa, ofsayttır. İlk yarının sonunda bir penaltı var, VAR'a gidilmeyen bir penaltı, arkadaşlar gösterdi. Bu pozisyona mutlaka bakılır, gördüğüm kadarıyla penaltı. Alanyaspor maçında Hadebe'nin yaptığı pozisyon için eli açık dediler, vücuttan sekince olmuyor diyorlar ama bugün o el açıktı ve bir penaltıydı"
VAR'A NEDEN GİDİLMİYOR?
"%100 verilmeyen bir penaltımız var, karşı taraf olsa verilir miydi? VAR'a neden gidilmiyor. Hakem beni VAR'a çağırmadıkları için maçı bitirdim demiş, öyle bir yorumu var. Canımız çok yandı, ilk yarı özellikle çok yandı. Bu konuştuklarımız ve pozisyonlarımız, bunlar gündeme gelmiyor."
Galatasaray, kendi sahasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 6 maçı kazanmayı başardı.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u ağırladığı karşılaşmanın son anlarında sarı-kırmızılılar adına kötü bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Malatyaspor engelini Adem Büyük'ün golüyle 1-0 geçmesini bildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liderliğe uzandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Geldiğimiz yeri sakın kimse abartmasın. Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz de. Onun için orayı muhafaza etmek, her maça da aynı ciddiyetle bakmak lazım, belki daha fazla. Şu anda ne olduğun önemli değil, nerede bitireceğin önemli. Nereye gideceğin önemli. Nasip" dedi.
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşılaşırken sarı kartı bulunan Gökhan Töre'nin 39. dakikada yaptığı hareketin sarı kartlık olduğu tepkisi vardı
Falcao'nun sakatlık sürecinde formayı devralan Adem Büyük, üst üste 4 maçta fileleri sarsmayı başardı.
Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.