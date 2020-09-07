Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ve Manuel da Costa için bastırıyor

Ligde geçen sezon yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda yaşamak istemeyen sarı-siyahlılar, taraftarını memnun edecek isimlerle anlaşmaya devam ediyor.
Trabzonspor’un 34 yaşındaki stoperi Costa ile anlaşma sağlayan Yeni Malatyaspor tecrübeli futbolcuyla her an sözleşme imzalayabileceği belirtildi.
Portekiz asıllı Fas milli takım oyuncusu Manuel da Costa Türkiye’de Başakşehir forması da giydi.
Yeni Malatyaspor’un transferinde son aşamaya geldiği bir diğer isim ise Galatasaraylı Adem Büyük, yeni sezon öncesi kulübüyle yollarını ayıracağı öğrenilen Adem’in eski takımı Yeni Malatyaspor’a gelmek için her konuda anlaştığı ifade ediliyor.
Geçen sezon Galatasaray’da başarılı bir sezon geçiren ve 12 gole imza atan Adem’in kadroya katmak için yoğun çaba harcayan Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in takım kaptanlığı içinde Adem Büyük’ü düşündüğü öğrenildi.
Malatya ekibinde bu transferlerin durumunun 1 ya da 2 gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi.
Geride bıraktığımız sezonun flaş ekibi Demir Grup Sivasspor, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Yiğidolar, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'a kancayı taktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, tecrübeli futbolcunun transferini istediğini yönetime ilettiğini açıkladı.
Vedat Muriqi transferi için Lazio ile anlaşan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün ayrılığı sonrası transfer planlarını da netleştirdi.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Son olarak Sparta Prag'dan forvet Benjamin Tetteh'e imza attıran Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'dan Manuel da Costa'yı ve Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Adem Büyük'ü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Ömer Bayram yeni sezon öncesi performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı.
Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılacağı yönünde çıkan söylentilere son noktayı koydu. Kolombiyalı golcü, “İki yıllık sözleşmem daha var, şimdilik kalmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
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