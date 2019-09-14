Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Yeni Malatyaspor 3 eksikle zorlu Ankaragücü deplasmanında

Yeni Malatyaspor 3 eksikle zorlu Ankaragücü deplasmanında

Yeni Malatyaspor 3 eksikle zorlu Ankaragücü deplasmanında

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarına umut veren Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 kaybetti.

Geride kalan 3 maçta 3 puan toplayabilen sarı-siyahlılar, Ankara deplasmanında galibiyete ulaşıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

- 3 eksik var

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ankara ekibi karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, başkent temsilcisine karşı sakatlıkları bulunan Yiğithan Güveli, Gökhan Töre ve Moryke Fofana'ya görev veremeyecek.

Sarı-siyahlı takımda kart cezalısı oyuncusu ise bulunmuyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Zamanında çok kazandım, şimdi param yok'
Hercai'nin yıldızı imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı...
'Güney'e kardeş istiyoruz'
Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı olay oldu
İbrahim Kutluay ve arkadaşı panikledi
<p>Artvin’de Kafkasör Boğa Güreşleri Festivali başta olmak üzere yıl içindeki değişik festivallerde

Artvinli ´Şampiyon´ Boğalar Muğla Yolcusu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Böylesini yemediniz! Evde çiğ köfte tarifi!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları