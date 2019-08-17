Yeni Malatyaspor 3 eksikle Başakşehir'i konuk edecek

Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, 2019-2020'nin ilk maçında 18 Ağustos Pazar günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Sarı-siyahlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de ilk maçını Medipol Başakşehir ile oynayacak.
Yeni Malatyaspor takımı, Nurettin Soykan Tesisleri'nde akşam saatlerinde Medipol Başakşehir maçı öncesi son antrenmanını yapıp 18 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmayı bekleyecek.
Öte yandan, sakatlığı devam eden savunma oyuncusu Issam Chebake ile kırmızı kart cezaları bulunan Arturo Mina ve Mustafa Akbaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giymeyecek.
(AA)
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