Yeni Malatyaspor 10 kişi kalıp 1-0 geri düştüğü maçta sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Konuk ekip Konyaspor'un golünü 45+4. dakikada penaltıdan Riad Bajic kaydetti. Ev sahibi Yeni Malatyaspor'un golünü ise 80. dakikada Murat Yıldırım attı.

Malatyaspor'da Issam Chebake 45+2. dakikada direkt olarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konyaspor'da ise kaleci Serkan Kırıntılı, ceza sahası dışında topa elle temas ettiği için 88. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Üst üste oynadığı 9. maçından da galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, puanını 25 yaptı. Üst üste 3. beraberliğini alan ve 6 maçtır galibiyete hasret kalan Konyaspor ise 23 puana çıktı.

Yeni Malatyaspor, deprem nedeniyle ertelenen Trabzonspor karşılaşmasını 11 Mart Çarşamba günü kendi evinde oynayacak. Konyaspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

CHEBAKE VE MUSTAFA AKBAŞ, TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Yeni Malatyaspor’da kırmızı kart gören Chebake ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Mustafa Akbaş, Trabzonspor'a karşı oynanacak erteleme maçında forma giyemeyecek.

SERKAN KIRINTILI, FENERBAHÇE MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Konyaspor'da kırmızı kart gören kaleci Serkan Kırıntılı da gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.