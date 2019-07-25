Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? Yeni Malatya Olimpija maçı saat kaçta?

Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? sorusu oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz dönemde büyük başarısıyla dikkatleri üzerine toplayan Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele sergileyecek. Maç severler ve Malatya halkı heyecanlı akşam oynanacak maç için saat sayıyor. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçına Slovenya takımı Olimpija Ljubljana yüzleşmeye hazırlanıyor. 16 yıl sonra bir takımın Avrupa kupalarında mücadele edecek olması kentte büyük heyecan yarattı. Bu maç sonrası Yeni Malatyaspor takımının galip gelmesi durumunda deplasmana avantaj ile gidecek. Peki, Yeni Malatya maçı hangi kanalda? İşte, konu hakkında merak edilenler...

YENİ MALATYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpija, Çekiçi’nin 45 1 ve Savic 90 2’nci dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Eşleşmeyi 4-3 kazanan Olimpija, 2. ön eleme turunda Yeni Malatyaspor’un rakibi oldu. Türk hakem Ümit Öztürk’ün yönettiği karşılaşmada ise Aberdeen, evinde 2-1 yendiği RoPS’u deplasmanda da aynı skorla geçerek 2. ön eleme turuna çıktı.

Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı, bugün A Spor kanalından canlı izlenebilecek.

YENİ MALATYA OLİMPİJA MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa kupalarındaki ilk resmi maçına çıkacak olan Yeni Malatyaspor, Türkiye tarihinde Avrupa'da maça çıkan 32. farklı takım olacak. Olimpija Ljubljana, tarihinde ilk kez bir Türk takımıyla Avrupa arenasında karşılaşacak. Avrupa kupalarında oynadığı son dört deplasman maçında yenilmeyen Olimpija Ljubljana (2G 2B), tarihinde dış sahadaki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana maçı, saat 20.00'da A Spor kanalından yayınlanacak.