Yeni kanatlarla Kartal uçacak

Süper Lig'e koronavirüs nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim de bir yandan yeni sezonun planlaması için çalışmalara devam ediyor.
Habertürk'ün haberine göre; önümüzdeki sezon maaş bütçesini büyük ölçüde azaltacak olan siyah-beyazlılarda bonuslar hariç 2.2 milyon Euro'luk maliyeti olan Jeremain Lens ile yolların ayrılması ilk hedef. Geldiğinden bu yana beklentilerin altında kalan Hollandalı futbolcunun, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunsa da yönetim en az hasarla bu kontratı sonlandırıp maaş bütçesinde hatrı sayılır miktarda yer açmayı planlıyor.
GYASI İMZA AŞAMASINDA
Lens'in ayrılmasının ardından ise Beşiktaş yönetimi hedeflerini belirledi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kanat bölgesi için iki ismi gündemine alan siyah-beyazlılar, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'dan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Edwin Gyasi ile büyük ölçüde anlaştı. Beşiktaş'ın Ganalı futbolcu ile 2 yıllık imzaya yakın olduğu kaydedildi.
28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde Beşiktaş için "Beşiktaş çok büyük bir takım. Şu anda transferle ilgili çok fazla bir şey söyleyemem, ne olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
GÖKHAN TÖRE İLE YENİDEN
Beşiktaş'ın kanat bölgesi için diğer hedefi ise eski yıldızı Gökhan Töre... Sergen Yalçın'ın, sezon başında Yeni Malatyaspor'dayken transferine onay verdiği yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a da istediği öğrenildi. Doğu ekibi ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan Töre, sezonun bitmesinin ardından bu opsiyonu kullanmayarak uygun bir ücretle yeniden Kartal olacak.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ilk hedef kanat bölgesi... Jeremain Lens'ten istenilen performansı alamayan siyah-beyazlılar, Lens ile yolları ayırıyor. Beşiktaş'ta hedefteki isimler ise Edwin Gyasi ve Gökhan Töre.
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