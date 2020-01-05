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  3. Yeni hocadan ilk dokunuş! Trabzonspor'da 8 genç kamp kadrosunda

Yeni hocadan ilk dokunuş! Trabzonspor'da 8 genç kamp kadrosunda

Yeni hocadan ilk dokunuş! Trabzonspor'da 8 genç kamp kadrosunda

Trabzonspor'un Antalya kampına altyapıdan birçok oyuncu dahil olacak.

Trabzonspor'un Antalya kampına altyapıdan birçok oyuncu dahil olacak. Sezon başından bu yana sık sık A takımla çalışan Kerem Baykuş, Koray Kılınç, Muhammet Akpınar ve Cafer Tosun'un yanı sıra Kağan Moradaoğlu, Faruk Can, Safa Kınalı ve Hakan Yeşil'in de Antalya kampına getirileceği öğrenildi.

Bu oyuncuların performansına göre sezonun ikinci yarısında A takımda kalıp kalmayacakları netleşecek.


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