Yeni Falcao Giroud

AKŞAM

G.SARAY’DA sakatlanan ve ilk yarıyı kapatan Falcao ile Andone’ye alternatif arayışları sürüyor. Cim-Bom’un Brugge’da kiralık oynayan golcüsü Diagne’nin geri geleceği iddia edilirken, Arabistan’da forma giyen Gomis’in de dönüşü gündemde. Bu söylentiler arasında Kolombiya basınından ise bambaşka bir iddia ortaya atıldı. antena2.com sitesi, “G.Saray’da sakatlanan Falcao’nun yerine aday zaten var” ifadesini kullandı. Haberde şu iddialar yer aldı: “Falcao çoklu fiziksel sorunları nedeniyle Türk ekibinde iyi bir rol üstlenmekte zorluk çekiyor. Falcao’nun 2019’un kalan bölümünde de oynayamayacağı açıklandı. Andone de aynı şekilde. G.Saray yeni bir golcü almayı düşünüyor. İlk hedef ise Fransız Olivier Giroud. Fransa ile dünya şampiyonluğu yaşayan golcü şu an Chelsea’de ve sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Mevcut durum göz önüne alındığında iyi bir alternatif olacaktır. Kariyerinde çok az sakatlık yaşayan 33 yaşındaki Giroud’un bu durumu bir avantaj.”