Yeni dönem harcama limitleri bugün açıklanıyor

Süper Lig'de yer alan takımların yeni dönem harcama limitleri bugün açıklanacak. Kulüp Lisans Talimatı'ndaki, "Limitler, ikinci transfer ve tescil döneminin başlamasından önceki son iş günü saat 18:00'e kadar ilgili kulübe tebliğ edilir ve yeni limitler TFF resmi internet sitesinde ilan edilir" hükme göre ilan edilmiş olacak.
Kulüplerin, geçen sezon %30 olan aşma limiti, bu sezon için %15'e düşürüldü. Limit aşımı durumunda gelecek cezalar şöyle:
-% 5'e kadar aşılması durumunda ihtar...
-% 6 -% 10 arası aşılması durumunda kadro sınırlaması...
-% 11 -% 15 arası aşılması durumunda transfer yasağı...
-% 16 - % 20 arası aşılması durumunda 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.
-% 21 - % 25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.
-% 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar 5 Ocak Salı günü İstanbul'a dönecek.
Antalya maçında, Emre Kılınç'ın atılması sonrasında Galatasaraylı yöneticinin küfürleri, TFF yöneticisi İsmail Erdem'instadı terk etmesine yol açtı. Ali Düşmez ise, “Ben başkanvekiliyim. TFF'yi temsil ediyorum” diyerek karşılaşmanın sonunu bekledi.
Hes Kablo Kayserispor'da Teknik Direktör Samet Aybaba Beşiktaş mağlubiyetinin ardından istifa etti.
Son dakika haberi... TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, ligde üst üste 6. galibiyetini alan Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını da 35 puanla lider tamamladı.
Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduklarını ve önemli bir virajı döndüklerini söyledi.
Beşiktaş, Süper Lig'de son 4 maçında kalesinde gol görmeden kazandı.