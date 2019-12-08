Yeni Çorumspor-Yılport Samsunspor maçından önce arbede çıktı

Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda oynanan maç öncesi, biletleri olduğu halde stada giremediklerini iddia eden Yılport Samsunspor taraftarları, stada alınacakları kapı önünde yoğunluk oluşturdu.

Polis ekipleri, deplasman tribününün dolduğu, bazı Samsunspor taraftarlarının Çorumspor tribünlerinden biletleri olduğu gerekçesiyle kırmızı beyazlı taraftarları içeri almadı. Bunun üzerine stada girmek isteyen taraftarlara polis müdahale etti.

Bazı taraftarların ambulans ve itfaiye ekiplerinin giriş yaptığı kapıdan stada girmek istemesi üzerine gerginlik yaşandı.

Konuk ekibin taraftarlarına müdahale eden polis ekiplerine bazı taraftarların taş atması üzerine çıkan arbedede polis, TOMA, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz ile taraftarlara müdahale etti.

Müdahale sırasında aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi, gazdan etkilendi. Fenalık geçiren bazı taraftarlara statta görevli 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Çocuk ve kadın taraftarların da bulunduğu bir grup, müdahale sonrası ekiplere tepki gösterdi.

Olayların büyümemesi için stada, İl Jandarma Komutanlığından komando birliği sevk edildi. İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu da stat önüne gelerek, ekipleri yönlendirdi.

Polis ve jandarma ekipleri, stat içi ve dışında geniş güvenlik önlemleri aldı. (AA)