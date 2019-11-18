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Yeni bütçenin adı: Vedat

Yeni bütçenin adı: Vedat

Sarı-Lacivertli Yönetim, devre arasında Vedat Muriqi’yi satmayı kesinlikle düşünmüyor. Kosovalı golcüyü sezon sonunda 20 milyon euronun üzerinde elden çıkararak yeni sezonun transfer bütçesini oluşturmayı planlıyor.

AKŞAM

FENERBAHÇE, Vedat Muriqi ile ilgili net kararını verdi. Sezon başında Ç.Rize’den 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Kosovalı golcü, Sarı-Lacivertli forma altında gösterdiği harika performansıyla İngiliz ekiplerinin gözdesi haline geldi. Totttenham, 25 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ediyor. İngiliz ekibi Vedat’ı kadrosuna katmak istiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal ise golcü oyuncusunun devre arasında satılmaması konusunda yönetime rapor verdi. Sarı-Lacivertli Yönetim, Yanal’ın raporu doğrutulsunda başarılı golcüsünü devre arasında satmama kararı aldı.

RİZE’YE YÜZDE 15 PAY VERİLECEK

Sarı-Lacivertliler, bu sezon başında Eljif Elmas’ı Napoli’ye 17.5 milyon euroya satarak  transfer bütçesini oluşturmuştu. Yönetim yeni sezon öncesi bu kez Vedat’ı satarak transfer bütçesini oluşturmayı planlıyor. F.Bahçe, Vedat’ın satışından elde edilecek gelirin yüzde 15’ini eski kulübü Çaykur Rize’ye verecek. Bu nedenle yönetim Kosovalı golcüyü 20 milyon euronun üzerinde bir rakama satmayı planlıyor. Vedat Muriqi’nin Fenerbahçe ile 2023 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı golcü ile Tottenham dışında İtalya’dan Napoli de ilgileniyor. Bazı Fransız ekipleri de Vedat’ı takip ediyor.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON € OLDU

Vedat Muriqi şu ana kadar Fenerbahçe forması altında 11 maçta 990 dakika sahada kaldı. Kosovalı golcü bu süre içinde 7 gol atarak takımına skor katkısında bulundu. 25 yaşındaki golcü 141 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi. Vedat bir de asist yaptı. Vedat Muriqi’nin piyasa değeri ise 8 milyon euro. Vedat , Süper Lig’in en değerli santrforları sıralamasında Kolombiyalı yıldız golcü Falcao’yla beraber 2. sırada yer alıyor. Sakatlığı nedeniyle Kosova milli takım kadrosundan çıkarılan Vedat çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor. Vedat’ın Malatya maçında sahada olup olmayacağı bu hafta içinde belli olacak.


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